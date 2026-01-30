Questa mattina, tre uomini sono stati arrestati dopo aver preso di mira un supermercato a Casandrino. Hanno fatto irruzione armati, poi sono fuggiti a bordo di un’auto rubata. La polizia li ha inseguiti per sei chilometri tra traffico intenso e passanti, in una scena che sembrava uscita da un film. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccarli e a mettere fine alla fuga.

Colpo in un supermercato di Casandrino, poi la fuga su un’auto rubata e un inseguimento di sei chilometri tra traffico e pedoni. I Carabinieri arrestano tre rapinatori, uno dei quali minorenne. Recuperati contanti e armi. Sono entrati in azione con il volto coperto e armati di coltello, riuscendo a portare via 900 euro dalle casse di un supermercato di Casandrino, in provincia di Napoli. La rapina è avvenuta in via Paolo Borsellino, dove i tre malviventi hanno minacciato il personale e si sono poi dati alla fuga a bordo di una Lancia Y. Un dettaglio, però, si è rivelato decisivo: la targa dell’auto era già annotata sul taccuino di un militare della centrale operativa di Caivano, permettendo l’immediata attivazione delle ricerche. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Rapina al supermercato e fuga armata: 3 arresti dopo un inseguimento da film a Casandrino

Approfondimenti su Casandrino rapina

Tre uomini, tra cui un minorenne, hanno assaltato un supermercato a Casandrino e sono scappati con la refurtiva.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Casandrino rapina

Argomenti discussi: Carrara, rapina con la pistola in un supermercato: Dammi tutto quello che hai; Due bottiglie di whisky nascoste nel giubbotto: arrestato per rapina al supermercato; Rapina al supermercato: direttore scaraventato a terra da un ladro armato di coltello; Tentò la rapina al supermercato. Arrestato, 33enne in carcere.

Rapina al supermercato: inseguimento da film e tre arrestiGli investigatori stanno ora verificando il possibile coinvolgimento del trio in altre quattro rapine, tutte commesse con le stesse modalità e con la stessa auto, sempre ai danni di supermercati della ... marigliano.net

Rapina al Lidl di Casandrino, arrestata banda di Giugliano dopo un inseguimentoPaura nel tardi pomeriggio a Casandrino, dove un supermercato Lidl è stato teatro di una rapina finita con l’arresto dei responsabili. Dopo un breve ma intenso inseguimento, i carabinieri hanno ... internapoli.it

Alghero, rapina in un supermercato: pistola contro la cassiera x.com

E' stato arrestato dai carabinieri il responsabile della rapina a un supermercato di #Marchirolo - facebook.com facebook