Takamoto Katsuta conquista il primo posto nel rally di Svezia, portando a casa il miglior tempo nelle prove speciali. La vittoria arriva dopo aver affrontato le strade ghiacciate con grande determinazione, sorprendendo molti appassionati presenti alla competizione.

Il rally di svezia segna l’inizio della stagione WRC 2026: la prima tappa della prova nordica mette in luce una leadership inattesa guidata da Takamoto Katsuta, supportato dalle note di Aaron Johnston. La giornata ha visto la Maserati della neve trasformarsi in un banco di prova favorevole per chi ha saputo gestire le traiettorie ghiacciate, capitalizzando la posizione di partenza arretrata per trarre vantaggio dai solchi maturati sulle strade gelate. Le prestazioni pomeridiane hanno consolidato una gestione pulita, mettendo in evidenza una lotta serrata tra i principali contendenti, con la possibilità di ulteriori cambi di scenario nel prosieguo della competizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Katsuta domina in Svezia: leader dopo le prove speciali

Takamoto Katsuta ha preso il comando al Rally Svezia dopo aver vinto quattro delle prime otto speciali, mentre Elfyn Evans segue da vicino, entrambi alla guida delle Toyota GR.

