Un controllo mirato nei pressi del casello di Chiusa si è trasformato, nel giro di poche ore, in uno dei sequestri di cocaina più rilevanti registrati negli ultimi anni in Alto Adige. Un’operazione costruita su osservazioni, appostamenti e verifiche incrociate ha portato alla scoperta di oltre 2. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Retata anti-droga: beccati con oltre due chili di cocaina e denaro contante