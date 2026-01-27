Alunni a scuola dagli imprenditori Sos dei signori della ristorazione | Manca il personale fatevi avanti

L’articolo evidenzia le sfide del settore scolastico e della ristorazione in Italia, con particolare attenzione alla carenza di personale e alle opportunità di formazione. Si sottolinea l’importanza di coinvolgere i giovani, come Martina Stani, che si sta preparando per una carriera nel settore dell’accoglienza turistica. Un approfondimento su come le scuole e le imprese possano collaborare per favorire crescita e occupazione.

Vuole fare la poliziotta Martina Stani, 18 anni. Frequenta l'istituto scolastico Vergani, indirizzo accoglienza turistica. Ha già un bel curriculum, stage all'agenzia viaggi Gattinoni, all'hotel della Vittoria. Ma nei suoi pensieri c'è la divisa. "Non c'è giorno che non ci pensi", si confida, nell'agenda la prossima data del concorso per entrare nella polizia, un futuro con le stellette. Sogni e desideri, il domani da conquistare, a portata di mano. Il 72% dei ragazzi del Vergani – fonte fondazione Agnelli Eduscopio – trova occupazione in tempi record, in un anno dai banchi al posto di lavoro. E' la percentuale più alta della provincia.

