Forum Giovani dell’Altomilanese l’appello da ventidue municipi | Ragazzi fatevi avanti coi sindaci

Cassano Magnago (Varese) – Dal confronto alle proposte: “Fatevi avanti”. Dopo la presentazione ufficiale del Forum Giovani dell’Alto Milanese, nuovo organismo consultivo nato su iniziativa dell’Ufficio di Piano e curato da Coop Albatros, si passa alle idee concrete per la partecipazione attiva alla vita politica, sociale e culturale dei Comuni da parte dei ragazzi. Il Forum si rivolge ai giovani i 18 e i 34 anni con l’obiettivo di diventare un ponte tra le nuove generazioni e le istituzioni locali con buone pratiche e iniziative utili allo sviluppo del territorio. L’ispirazione arriva dal Forum Giovani della Regione, istituito per legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

