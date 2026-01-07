Maltempo ad Avellino | 40 interventi dei Vigili del Fuoco in due giorni

Dal 6 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha effettuato circa 40 interventi a seguito delle condizioni di maltempo che hanno interessato la provincia. Le squadre sono state impegnate in diverse operazioni per rispondere alle esigenze derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche, garantendo interventi tempestivi e mirati. La situazione rimane monitorata per assicurare la sicurezza dei cittadini e la gestione delle eventuali criticità.

