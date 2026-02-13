Raf a Sirolo per l' Infinito - Estate 2026 tour

SIROLO – Dopo il successo ottenuto alla Festa del Mare del 2024 ad Ancona e la scorsa estate a Senigallia, Raf punta ancora sulla nostra provincia. L’artista si esibirà infatti l’8 agosto al Parco della Repubblica di Sirolo per il suo “Infinito – Estate 2026” tour, i cui biglietti saranno in vendita dalle 16 di oggi, venerdì 13 febbraio, su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Così, a 25 anni dall’uscita di “Infinito”, uno dei brani simbolo della sua discografia, Raf si concede un vero e proprio viaggio musicale volto a scandire le tappe più significative di una carriera lunga oltre 40 anni, fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio e più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

