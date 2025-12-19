Raf annuncia il tour Infinito – Palasport 2026 i biglietti

Raf si prepara a conquistare i palchi con il suo nuovo tour Infinito – Palasport 2026, un evento imperdibile per i fan. Dopo aver annunciato la partecipazione al Festival di Sanremo come Big in gara, l’artista si appresta a portare la sua musica dal vivo in tutta Italia, regalando emozioni e ricordi indimenticabili. I biglietti sono già in vendita, pronti a far vivere un’esperienza unica a tutti gli appassionati.

Raf si appresta a calcare il palco del Festival di Sanremo come Big in gara e annuncia il tour Infinito – Palasport 2026. Raf, cantautore tra i più acclamati della scena cantautorale e padre del pop in Italia, che si appresta a calcare per la sua quinta volta il palco del Festival di Sanremo come Big in gara con il brano Ora e per sempre, annuncia il tour Infinito – Palasport 2026. I biglietti sono in prevendita online e in tutti i punti vendita autorizzati. Il tour farà tappa il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

MUSICA - “INFINITO - PALASPORT 2026”, Raf il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli.

