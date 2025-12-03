Colpito da un decreto di espulsione ricorre in Cassazione | annullata la sentenza del Giudice di Pace

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza del Giudice di Pace di Foggia riguardante l'opposizione al decreto di espulsione nei confronti di un cittadino senegalese, per aver completamente omesso di pronunciarsi su diversi motivi di opposizione sollevati dal ricorrente, il quale si era. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

