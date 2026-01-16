Ecco il libro ‘Radio Aut | una cento mille voci’ Incontro tra passato e futuro

Vieni a scoprire la storia della radio locale con la presentazione del libro ‘Radio Aut: una, cento, mille voci’. L’evento si svolgerà domani alle 17 nel centro culturale ‘San Giovanni’ a Monte San Pietrangeli. Un’occasione per ripercorrere il passato e riflettere sul ruolo della radio nel tempo, attraverso testimonianze e ricordi che uniscono passato e futuro.

Un pomeriggio dedicato alla ricostruzione della storia della radio locale. Domani alle 17 a Monte San Pietrangeli, nel centro culturale polivalente ‘San Giovanni’, si terrà la presentazione del libro ‘ Radio Aut: una, cento, mille voci’. La pubblicazione, a cura di Fabio Guardabassi, edita da Andrea Livi, tra testimonianze e ricordi, ripercorre la vita della storica emittente locale a 50 anni dalla sua fondazione. Era, infatti, il lontano 1976 quando il compianto Giancarlo Guardabassi (nella foto), insieme a Rosanna e Goffredo Luciani, ebbe il coraggio di creare un format radiofonico che ha accompagnato intere generazioni di fermani e maceratesi fino a sei anni fa, quando l’emittente si è vista costretta a chiudere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

