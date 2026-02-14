Raccordo si ribalta e finisce fuori corsia all' ingresso della Galleria | conducente miracolato traffico in tilt

Un'auto si è ribaltata e ha finito fuori corsia all'ingresso della Galleria sul Raccordo Perugia-Bettolle questa mattina alle prime luci dell’alba. La pioggia ha reso l’asfalto scivoloso, contribuendo a perdere il controllo del veicolo. Il conducente è uscito illeso dall’incidente, ma il traffico ha subito forti rallentamenti.

Nonostante l'impatto con l'asfalto e poi con il guard-rail (mezzo distrutto), l'automobilista se la caverà con pochi giorni di prognosi L'asfalto reso viscido dalle piogge potrebbe essere la causa del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, sul Raccordo Perugia-Bettolle. Il conducente di una berlina ha perso il controllo del mezzo che, dopo diverse sbandate, si è ribaltato finendo rovinosamente a pochi passi dalla galleria dei Volumni, devastando il guard-rail e finendo tra alcuni cespugli ornamentali. Immediati i soccorsi chiamati dai passanti: il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'area e aiutato l'automobilista a uscire dal veicolo, affidandolo al personale del 118 che ha constatato, per fortuna, solo traumi e piccole ferite guaribili in pochi giorni.