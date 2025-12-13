Grave incidente nella galleria Monte Pergola | traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno

Un grave incidente nella galleria Monte Pergola ha provocato pesanti disagi al traffico sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, tra i comuni di Serino e Solofra. La collisione ha causato rallentamenti e blocchi, creando notevoli disagi per gli automobilisti e la circolazione locale.

Un incidente stradale ha causato gravi disagi alla circolazione lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, nella galleria Monte Pergola, al confine tra i comuni di Serino e Solofra. L'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, ha coinvolto tre veicoli, i cui conducenti, secondo le. Avellinotoday.it Caserta, incidente nella galleria della Reggia: impatto tra Porsche e Fiat 500X, un morto - Questa sera, intorno alle ore 21:40, un grave incidente stradale ha sconvolto la SS700, all’intern ... ilgiornalelocale.it

