Il Pordenone Fc batte la Forum Julii per 3-0 sotto la neve
Il Pordenone Fc apre con successo il girone di ritorno del 2026, imponendosi per 3-0 sulla Forum Julii in una partita giocata sotto la neve. La squadra di mister Campaner ha mostrato solidità e determinazione, raccogliendo punti importanti in vista delle prossime gare. Un inizio positivo che rafforza la posizione in classifica e dà fiducia per il prosieguo della stagione.
Un ottimo inizio del girone di ritorno per il Pordenone Fc. La squadra di mister Campaner comincia al meglio il 2026 battendo per 3-0 la Forum Julii sotto la neve. I neroverdi tornano dal campo di Cividale del Friuli dopo un tris che fa ben sperare sul campionato. A sbloccare il match ci pensa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
