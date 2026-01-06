Il Pordenone Fc batte la Forum Julii per 3-0 sotto la neve

Il Pordenone Fc apre con successo il girone di ritorno del 2026, imponendosi per 3-0 sulla Forum Julii in una partita giocata sotto la neve. La squadra di mister Campaner ha mostrato solidità e determinazione, raccogliendo punti importanti in vista delle prossime gare. Un inizio positivo che rafforza la posizione in classifica e dà fiducia per il prosieguo della stagione.

