Queste app promettono di smascherare i tradimenti ma rischiano di prosciugarti il portafoglio | ecco come riconoscerle

Negli ultimi mesi, le pubblicità di app che affermano di individuare i tradimenti sono aumentate, spingendo molte persone a provarle. Queste applicazioni promettono di aiutare a scoprire se il partner si comporta in modo sospetto, ma spesso richiedono pagamenti elevati. Un esempio concreto è un’app che chiede un abbonamento mensile per monitorare i messaggi e le chiamate, creando aspettative di scoperta immediata.

Negli ultimi mesi sono esplose le pubblicità di app che promettono di scoprire se il partner tradisce. Dai video su TikTok ai banner online, il messaggio è sempre lo stesso: basta inserire un nome e l’app rivelerà segreti, chat e prove di infedeltà. Ma quanto c’è di vero? La realtà è che molte di queste applicazioni non fanno quello che promettono e possono comportare rischi economici e privacy per chi le scarica. Capire il funzionamento reale di queste app è fondamentale per non cadere in trappole e per insegnare agli studenti a valutare con senso critico quello che trovano online. Molte app si spingono oltre con pubblicità che mostrano drammi romantici: pianti, scuse e tensioni davanti al display, accompagnate da frasi come “ Un anno di relazione finito dopo una ricerca con TruthSearch AI ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

