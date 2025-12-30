Il caso dell’app che promette di svelare i tradimenti del tuo partner | cosa c’è di vero
Negli ultimi tempi sono aumentate le pubblicità di applicazioni che affermano di poter scoprire tradimenti. Queste soluzioni promettono risultati rapidi e affidabili, ma è importante valutare con attenzione la loro efficacia e i limiti etici e legali. In questo articolo analizziamo cosa c’è di vero dietro queste app e quali sono le implicazioni di affidarsi a tali strumenti.
Nelle ultime settimane sono esplose le pubblicità di app in grado di svelare i tradimenti del partner. Le abbiamo controllate: ci sembra molto difficile che facciano davvero tutto quello che promettono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
