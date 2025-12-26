Contaminazione da listeria scatta l' allarme | occhio a queste confezioni di prosciutto cotto Come riconoscerle

Il ministero della Salute ha diramato un'allerta sanitaria per rischio di contaminazione microbiologica relativamente a due distinti lotti di prosciutto cotto affettato e confezionato: il prodotto, ritirato in via precauzionale dagli scaffali dei supermercati, reca il marchio Lenti di colore verde che lo rende facilmente riconoscibile. Stando all'avviso diffuso attraverso il portale del dicastero, il richiamo riguarda il "Prosciutto Cotto Alta Qualità" 100% Italiano della Lenti & Lode, pre affettato e venduto in vaschette di plastica del peso di 0,120 kg. Ovviamente l'avviso non coinvolge tutti i prosciutti legati al brand Lenti, ma esclusivamente quelli identificabili tramite i numeri di lotto L2541327 e L2541328, entrambi con data di scadenza fissata al 03012026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Contaminazione da listeria, scatta l'allarme: occhio a queste confezioni di prosciutto cotto. Come riconoscerle Leggi anche: Prosciutto cotto richiamato per Listeria, quali sono i lotti interessati Leggi anche: Prosciutto cotto, richiami per listeria: i marchi segnalati dal ministero della Salute La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Contaminazione da listeria, scatta l'allarme: occhio a queste confezioni di prosciutto cotto. Come riconoscerle - Il ministero della Salute ha ritirtato in via precauzionale due distinti lotti di prosciutto cotto a marchio Lenti & Lode ... ilgiornale.it

Allarme listeria e istamina in prosciutti, tacchino, alici e arista al forno: tutti i lotti dei prodotti ritirati dal mercato dal Ministero della Salute - Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di diversi lotti di prosciutti, tacchino, alici e arista contaminati da listeria e istamina ... ilfattoquotidiano.it

Allarme alimentare: richiamati prodotti Lenti & Lode e arista Fior Fiore Coop per rischio Listeria - Prosciutto cotto alta qualità “Lenti & Lode” a marchio Lenti, lotti 2541327 e 2541328, confezioni da 120 grammi, con data di scadenza 3 gennaio 2026, richiamato per possibile presenza di Listeria ... lapressa.it

RICHIAMO PRECAUZIONALE PER PRODOTTI A BASE DI CARNE: RISCHIO LISTERIA Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo precauzionale per tre prodotti a base di carne a causa di una possibile contaminazione da Listeria monocytogenes. I prodo - facebook.com facebook

