Questa foto non mostra Alex Pretti vestito da Drag Queen

Una foto condivisa sui social sta facendo discutere. In una immagine si vede Alex Pretti tra i boschi, nell’altra si sostiene che indossi un costume da Drag Queen. Alcuni utenti Facebook credono che il confronto tra le due foto possa mettere in cattiva luce Pretti, ma in realtà si tratta solo di un confronto tra due immagini diverse, senza nessuna implicazione negativa. La verità è che la prima foto mostra semplicemente Pretti in un momento di relax, mentre la seconda è stata fraintesa da chi ha voluto vedere qualcosa di più.

Per qualche ragione le condivisioni di un confronto fotografico tra una foto nota di Alex Pretti tra i boschi e una in cui sarebbe vestito da Drag Queen, secondo alcuni utenti Facebook dovrebbe dimostrare qualcosa che ne screditerebbe la persona. L'infermiere ucciso a Minneapolis dall'ICE, è oggetto di bufale fotografiche. Questo caso non fa eccezione. Vediamo perché. Per chi ha fretta:. L'immagine attribuita a Pretti è stata associata originariamente all'attivista Kyle Wagner.. Analisi. L'accostamento fotografico si presenta nel seguente modo: Chi è realmente l'uomo "vestito da Drag Queen"?. Come ha spiegato il collega Nur Ibrahim nella sua indagine per Snopes, la foto dell'uomo "vestito da Drag Queen" non corrisponde a Pretti, Viene attribuita originariamente all'attivista, Kyle Wagner, come si evince in precedenti condivisioni su X.

