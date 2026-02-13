Epstein-gate | ex consigliera Obama lascia Goldman Sachs dopo email rivelatrici su legami con il finanziere condannato

Kathy Ruemmler, ex consigliere di Obama e attuale responsabile legale di Goldman Sachs, ha deciso di lasciare l’incarico dopo essere venuta a conoscenza di email che collegano il finanziere Jeffrey Epstein a membri della banca d’affari. Le email, emerse dalla pubblicazione di alcune comunicazioni interne, mostrano come Epstein abbia tentato di instaurare rapporti con Goldman Sachs, suscitando sospetti sulla trasparenza dell’istituto finanziario. Questo episodio ha scosso l’ambiente finanziario e legale, aprendo un nuovo capitolo nello scandalo Epstein-gate.

La Caduta di un'Avvocata di Potenza: Scandalo Epstein e le Dimissioni da Goldman Sachs. Kathy Ruemmler, figura di spicco del mondo legale e precedentemente consigliera della Casa Bianca sotto l'amministrazione Obama, ha rassegnato le dimissioni dalla sua posizione di responsabile legale e consulente legale presso Goldman Sachs. La decisione, annunciata il 13 febbraio 2026, giunge a seguito della diffusione di email che rivelano un rapporto stretto con il finanziere Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali su minori, e sollevano interrogativi sulle connessioni tra la finanza di alto livello e il controverso magnate.