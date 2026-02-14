Questa felpa di Uniqlo | C è pronta a diventare l' ossessione collettiva della primavera e la protagonista di ogni tuo look

Uniqlo ha lanciato una felpa che sta già conquistando i giovani, soprattutto perché è comoda e versatile. La felpa, disponibile in vari colori, si abbina facilmente con jeans e sneakers, rendendola un must-have per la stagione. La sua popolarità cresce rapidamente sui social, dove molti utenti mostrano outfit semplici ma di tendenza.

Dispiace ammetterlo, ma l'algoritmo dei miei social sta iniziando a conoscermi spaventosamente bene. Sa esattamente quali tasti toccare per attivare la mia propensione alla spesa, soprattutto quando si tratta di sneaker bianche e di tutti quei capi per la mezza stagione di cui farcirei a oltranza le ante del mio armadio: non è un caso, dunque, che negli ultimi tempi mi abbia ripetutamente messo davanti alle immagini della nuova felpa di Uniqlo:C, parte integrante della nuova collezione 2026 di quel match made in heaven composto da Clare Waight Keller e Uniqlo.