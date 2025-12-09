L’ossessione per Lady Macbeth della Pravda di ogni tempo

L'articolo esplora la ripetuta ossessione della Pravda per Lady Macbeth nel corso degli anni, analizzando come questa figura sia stata interpretata e manipolata in diversi contesti storici, spesso con intenti politici. Dal titolo proto-punk del 1936, si evidenzia come la figura di Lady Macbeth abbia rappresentato un simbolo di caos e ribellione, riflettendo le tensioni del suo tempo.

«Caos invece di musica». Titolo fantastico, proto-punk. Lo scrisse la Pravda nel ’36, certamente su ordine di Stalin come ci hanno ripetuto domenica sera fino allo sfinimento in ogni intervallo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

