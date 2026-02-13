Inter Bastoni lancia la sfida alla Juve | Vincere uno scontro diretto non deve diventare un’ossessione Sappiamo cosa rappresenta questa partita

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky alla vigilia del derby d’Italia contro la Juventus, evidenziando come la squadra non si lasci troppo condizionare dall’importanza di questo scontro. Bastoni ha spiegato che, pur sapendo cosa rappresenta questa partita, i nerazzurri devono mantenere la calma e concentrarsi sulla loro prestazione, senza lasciarsi prendere dall’ossessione di vincere. La sua dichiarazione arriva mentre l’Inter prepara un confronto decisivo in campionato.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro - facebook.com facebook