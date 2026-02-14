TonyPitony ha fatto parlare di sé perché ha pubblicato brani che mescolano musica leggera e testi espliciti, alimentando polemiche sulla libertà artistica. La sua uscita si inserisce in un momento in cui le opinioni divergono spesso sulla linea tra espressione e volgarità. Un esempio concreto sono le note di alcune sue canzoni, considerate da molti troppo spinti per il pubblico giovane.

Nella dubitabile stagione delle verità alternative, TonyPitony ci sta come un babà. Tony spunta da un mistero algoritmico, con un mazzo di canzoni soft-porno versione maschio italiano vecchio stile, perennemente arrapato e a caccia di soluzioni sessuali mercenarie. Le mette in musica con discreto gusto pop, esecuzioni curatissime e teatralizzate (c’è in circolazione un album a suo nome e, se non lo conoscete, potete partire da “Striscia”, canzoncina memoir che mescola Gabibbo, Brumotti, coca e prostitute della stazione). La sensazione è che abbia studiato una versione concettuale dell’intrattenitore da nightclub, giocando sullo stuzzicare qualsiasi pruderie, alla fine puntando su testi basati sull’idea dell’inconfessabile, ciò che si può pensare ma non si può più dire, mettendo in fila titoli come “Culo”, “Mi piacciono le nere” (scritta col figlio di Ligabue), “Balù” (“Da quando mi hai detto che hai peli lunghi io ti chiamerò Balù Balù I love you”), ricevendo in cambio una pioggia di insulti scandalizzati dai buoni, e molti milioni di likes da tutti gli altri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quella parvenza di libertà dietro alla volgarità su note gentili di TonyPitony

Nel contesto di FantaSanremo 2026, TonyPitony si distingue come interprete di

La polemica contro Andrea Pucci al Festival di Sanremo sembra più una questione di facciata che di sostanza.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Da editore a prigioniero politico: venti anni per Jimmy Lai; A nuovi problemi etici, nuovi paradigmi; Locatelli fa le cose per bene!.

Travaglio a La7: In Italia è stata desertificata la libertà di espressione, non solo quella di stampaA Otto e mezzo, su La7, Lilli Gruber apre la puntata con un dato che pesa: l’Italia scende al 49° posto nella classifica di Reporter senza frontiere e, mentre le destre intensificano gli attacchi a ... ilfattoquotidiano.it

Pannella e la libertà, ma quella veraGli amici riferiscono di un messaggio lasciato negli ultimi giorni da Marco Pannella ai militanti radicali: «Ragazzi, niente tristezza, alla fine abbiamo vinto noi». Vinto, un piccolo partito sempre ... avvenire.it