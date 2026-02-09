La polemica contro Andrea Pucci al Festival di Sanremo sembra più una questione di facciata che di sostanza. La sinistra ha attaccato l’attore per alcune battute, accusandolo di volgarità e sessismo. Ma, guardando ai fatti, si nota come la vera censura arrivi solo quando i commenti vengono da chi non appartiene alla stessa fazione politica. La serata ha mostrato come Sanremo lasci fare molto ai partecipanti, tranne forse a chi si mette contro il sistema. La polemica, insomma, appare più un tentativo di attaccare Pucci che

Per capire quanto sia strumentale la polemica contro Andrea Pucci al Festival di Sanremo non serve tornare indietro ai tempi di Roberto Benigni e del suo “ Wojtylaccio ”, che gli costò anche una denuncia per vilipendio. Suona bizzarro andare a ripescare tutte le battute pronunciate da un comico nel corso della sua carriera. Nè a Sanremo si è stati schizzinosi sul curriculum dei concorrenti e degli ospiti. Altrimenti Mike Tyson, che al Sanremo condotto da Paolo Bonolis si presentò dopo aver scontato una condanna per stupro e aver masticato come una patatina un orecchio di un avversario, non avrebbe mai messo piede all’Ariston. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinistra ipocrita su Pucci: tra volgarità e sessismo Sanremo ha permesso di tutto, ma solo ai compagnucci (video)

La decisione di Andrea Pucci di salire sul palco dell’Ariston come co-conduttore ha scatenato un vero terremoto online.

La premier Meloni torna a parlare del caso Pucci e si rivolge alle polemiche sui social.

