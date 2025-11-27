L' Ufficio Postale compie 140 anni | una mostra per celebrarne la storia

Trebaseleghe si prepara a celebrare un importante traguardo della propria memoria civica. Lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 10.00, presso la biblioteca comunale di via Roma 22, sarà inaugurata la mostra storico-postale dedicata ai 140 anni dell’apertura dell’ufficio postale di Trebaseleghe. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

