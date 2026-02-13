Rafael e Francesca l' amore sbocciato al primo sguardo in un ufficio postale | Il classico colpo di fulmine

Rafael e Francesca si sono incontrati per la prima volta all’interno di un ufficio postale di Bari, durante una giornata di lavoro, e il loro legame è nato subito, in modo spontaneo, proprio grazie a un semplice scambio di sguardi che ha lasciato entrambi senza parole. Il loro amore, nato in un contesto quotidiano e apparentemente banale, si è rafforzato nel tempo, dimostrando come anche i momenti più semplici possano portare a qualcosa di speciale. Una storia che si distingue per la naturalezza con cui si è sviluppata, lontana da incontri programmati o eventi particolari.

In Puglia sono tanti i consulenti finanziari di Poste Italiane che ogni giorno accompagnano i cittadini nelle loro scelte di investimento e risparmio. Tra questi ci sono Rafael De Donatis e Francesca Rignanese, due professionisti la cui vita personale e lavorativa si è intrecciata proprio all'interno di un ufficio postale. Per Rafael, 39 anni, e Francesca, 29 anni, entrambi laureati in Scienze Economiche, Poste Italiane non è stata solo una carriera, ma il luogo del destino. Rafael, originario di Cutrofiano in provincia di Lecce ma di radici spagnole, entra in azienda giovanissimo a soli 19 anni.