Prima evacuazione medica della Stazione Spaziale | rientrati sulla Terra quattro astronauti

Il 8 gennaio, i quattro astronauti della missione SpaceX Crew-11 hanno segnalato un'emergenza medica a bordo della Stazione Spaziale. Dopo aver affrontato questa situazione, sono stati recuperati e rientrati sulla Terra. Questa evacuazione rappresenta un importante momento di gestione delle emergenze in ambienti spaziali, evidenziando l'importanza della preparazione e delle procedure di sicurezza per le missioni umane nello spazio.

Sono rientrati sulla Terra i quattro astronauti della missione SpaceX Crew-11 che nella giornata dello scorso 8 gennaio avevano diramato un'emergenza medica. A seguito dall'allarme, sono state subito attivate tutte le procedure per far rientrare tutti i membri dell'equipaggio, e l'operazione si è conclusa questa mattina. Tutto è partito giovedì scorso, quando è stato dato l'avviso. Si tratta, fra l'altro, della prima evacuazione di natura medica della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli astronauti sono rientrati nel nostro pianeta con ben un mese di anticipo. L' emergenza medica è stata diramata perché un membro dell'equipaggio, la cui identità non è stata rivelata per motivi di privacy, ha riscontrato dei problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

