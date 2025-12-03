Sparano a un clochard per testare una pistola | condannati due minorenni

Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha condannato a 17 anni di reclusione, con rito abbreviato, due imputati oggi maggiorenni ma all’epoca dei fatti 17enni, ritenuti responsabili dell’omicidio volontario di Nardev Singh, cittadino indiano di 38 anni. L’uomo fu ucciso la sera del 31 maggio 2024. 🔗 Leggi su Today.it

