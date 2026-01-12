Quattro rapine a giovani con coltello e pistola nel centro storico di Napoli arrestato

Nel centro storico di Napoli, un uomo è stato arrestato in seguito a quattro rapine avvenute tra il 17 ottobre e il 10 novembre 2025. Le vittime, giovani persone, sono state assalite mentre tornavano a casa, con l’uso di coltello e pistola. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del sospettato, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

I poliziotti hanno arrestato un uomo sospettato di 4 rapine avvenute tra il 17 ottobre e il 10 novembre 2025; le vittime scelte mentre tornavano a casa.

Un egiziano ha commesso quattro rapine all’alba nel centro di Salerno. Armato di coltello, ha minacciato e rapinato passanti e automobilisti tra le 5 e le 6 del mattino, seminando paura in città. La polizia è intervenuta dopo una colluttazione, trovandolo in poss - facebook.com facebook

QUATTRO RAPINE IN UN’ORA, ARRESTATO MINORENNE GUARDA IL VIDEO x.com

