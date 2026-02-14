Quanto pesa Resident Evil Requiem? Svelate le dimensioni e la data del preload su PS5

Resident Evil Requiem pesa circa 50 gigabyte, e questa informazione arriva a meno di due settimane dal debutto del gioco. La data per il preload su PS5 è già stata annunciata, permettendo ai giocatori di scaricare il titolo in anticipo. Un dettaglio importante per chi desidera prepararsi senza perdere tempo nei giorni di lancio.

Mancano meno di due settimane al lancio di Resident Evil Requiem e arrivano informazioni fondamentali per chi sta preparando la propria PS5. I dati emersi dal backend del PlayStation Store, analizzati dal noto account PlayStation Game Size, confermano dimensioni dell’installazione e tempistiche ufficiali del preload. Per un survival horror di questa portata, conoscere spazio richiesto e orari di sblocco è essenziale per evitare sorprese al day one. La versione PS5 di Resident Evil Requiem occuperà 72,88 GB sull’SSD. Si tratta di un peso importante ma in linea con le produzioni tripla A più recenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Capcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem sarà girato in 4K e fino a 120 fps su PS5 Pro, offrendo prestazioni elevate e maggiore fluidità.

