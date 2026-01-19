Federica Brignone tornerà a gareggiare a Kronplatz 2026, nel gigante in programma il 15 dicembre alle ore 10:00. Con il pettorale numero 7, la campionessa italiana riprende il percorso competitivo dopo 292 giorni dall'infortunio ai Campionati Italiani. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Federica Brignone si appresta a fare il proprio ritorno in gara, a 292 giorni dal bruttissimo infortunio rimediato in occasione dei Campionati Italiani. La fuoriclasse valdostana sarà impegnata nel gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio sulla pista Erta nella località altoatesina: la Campionessa del Mondo di specialità prenderà parte alla prima manche in programma alle ore 10.30, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.30. La detentrice della Sfera di Cristallo, che su questo tracciato vinse nel 2017 e fu terza in altre due occasioni (mentre lo scorso anno non portò a termine la seconda manche), si rimetterà in gioco a meno di tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con il chiaro obiettivo di valutare concretamente la propria condizione fisica e di stilare un accurato bilancio agonistico in quella che sarà la penultima gara tra le porte larghe prima dei Giochi (sabato 24 gennaio è prevista la trasferta a Spindleruv Mlyn, Cechia) Federica Brignone è uscita dal primo sottogruppo di merito vista la prolungata assenza agonistica e dunque ha dovuto pescare un pettorale tra 8 e 15: per l’occasione il sorteggio le ha portato in dote il numero 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Federica Brignone, gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale, orario esatto, tv

Quando parte Federica Brignone nel gigante di Kronplatz 2026: orario, n. di pettorale, tvFederica Brignone parteciperà al gigante di Kronplatz 2026, segnando il suo ritorno alle competizioni dopo 292 giorni dall'infortunio ai Campionati Italiani.

Quando parte Anna Trocker nel gigante di Kronplatz 2026: orario, n. di pettorale, tvAnna Trocker prenderà parte allo slalom gigante di Kronplatz 2026, una delle tappe più attese della Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Quando parte Federica Brignone nel gigante di Kronplatz 2026: orario, n. di pettorale, tv - Federica Brignone si appresta a fare il proprio ritorno in gara, a 292 giorni dal bruttissimo infortunio rimediato in occasione dei Campionati Italiani. oasport.it

Federica stava tornando a Gallicchio per il battesimo di un nipote. Una parte della famiglia ha origini lucane, di Gallicchio, un paese ricco di storia e cultura. Peccato averla persa per la brutalità del maschio conquistatore che dobbiamo combattere con tutte le f - facebook.com facebook