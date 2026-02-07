Quando parte Federica Brignone discesa Olimpiadi Cortina 2026 | n di pettorale orario esatto tv

Domenica 8 febbraio Federica Brignone scenderà in pista per la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 11 e sarà trasmessa in diretta in tv. La campionessa italiana si presenta con il pettorale numero 5 e punta a una buona prestazione davanti al pubblico di casa.

Federica Brignone prenderà parte alla discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena domenica 8 febbraio (dalle ore 11.30) sulla pista Olympia delle Tofane nella Perla delle Dolomiti. La fuoriclasse valdostana è uscita dal primo sottogruppo di merito della WCSL List ed è stata fortunata in fase di estrazione del pettorale, visto che beneficerà del numero 3 e dunque potrà scendere su un tracciato poco segnato, condizione ideale per sognare in grande. La detentrice della Sfera di Cristallo ha studiato le linee e ha cercato il feeling con la neve veneta durante le prove cronometrate, pronta per disputare la prima discesa libera al rientro dal bruttissimo infortunio accusato a inizio aprile. 🔗 Leggi su Oasport.it

