A Firenze, il Comune ha annullato in media 80 verbali al giorno a causa di errori e violazioni inesistenti, dimostrando che molte multe non hanno valore. La decisione nasce dalla scoperta di numerosi errori nei verbali di contestazione, alcuni dei quali sono stati emessi senza basi certe. Questa situazione ha portato a una revisione accurata degli accertamenti e a una maggiore attenzione nella gestione delle multe. La possibilità di correggere gli errori permette ai cittadini di non pagare multe ingiuste e di ottenere giustizia.

Firenze, 14 febbraio 2026 – L’importante è poter rimediare. Tornare indietro, correggere gli sbagli, ammesso che ci siano stati. In gergo si chiamano “verbali annullati in regime di autotutela”. Di fatto, sono multe stradali stracciate dopo aver riscontrato errori, sovrapposizioni, contestazioni inesistenti. Oppure perché magari non si è riusciti a risalire ai trasgressori (nel caso delle biciclette). Nella maggior parte dei casi non si tratta di errori ma di verbali mai generati e archiviati ancor prima che arrivino al cittadino. Ma anche sanzioni nulle perché riguardano i veicoli delle forze dell’ordine, ambulanze, autorimesse o mezzi esenti per altri motivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quando la multa non vale. Errori e violazioni “fantasma”, stracciati 80 verbali al giorno

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Quando la multa non vale. Errori e violazioni fantasma, stracciati 80 verbali al giorno; Multa autovelox: quando è valida e come fare ricorso; Coltiva una varietà OGM vietata: 50.000 euro di multa a un agricoltore italiano; Quando prendi una multa dovresti controllare se è vera prima di pagarla: come funziona la truffa a Roma.

Quando la multa non vale. Errori e violazioni fantasma, stracciati 80 verbali al giornoNel 2025 archiviate quasi 30mila sanzioni in autotutela, pari al 2% delle contravvenzioni. Aprile il mese record tra vizi di notifica e trasgressori introvabili. Ma anche casi curiosi ... lanazione.it

Nuova truffa attira gli utenti con una finta multa non pagataQuando si riceve una multa auto, c'è un momento in cui ci si chiede come è stato possibile. Quell'attimo di incertezza è la base perfetta per una nuova truff ... tecnoandroid.it

Saper usare pagoPA significa anche difendersi da errori e truffe. Pagare una tassa, una multa o un servizio pubblico è un’azione comune, ma non sempre è chiaro quale sia il canale corretto da utilizzare. In questo contesto, conoscere pagoPA è fondamentale facebook