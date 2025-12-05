Ue multa X di Musk per 120mln € per violazioni Dsa | non verificata la spunta blu e non trasparenti i dati pubblici e l' archivio pubblicitario

Bruxelles ha inflitto una maxi multa a X di Elon Musk per 120mln €. Secondo la commissione europea X ha violato i criteri del Digital Service Act (Dsa) non compiendo verifiche sulla"spunta blu" e non rendendo trasparenti i dati pubblici e l'archivio pubblicitario La Commissione europea ha inf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ue multa X di Musk per 120mln € per violazioni Dsa: non verificata la"spunta blu" e non trasparenti i dati pubblici e l'archivio pubblicitario

