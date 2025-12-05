Ue multa X | sanzione di 120 milioni per violazioni Digital Services Act

Cala la scure dell’Ue su Elon Musk: la Commissione Europea ha inflitto alla piattaforma X (ex Twitter), di proprietà del multimiliardario di origine sudafricana, una sanzione da 120 milioni di euro: la prima multa applicata nell’UE ai sensi del Digital Services Act (DSA). La decisione deriva da una violazione degli obblighi di trasparenza imposti alle piattaforme online di grandi dimensioni, chiamate VLOP (Very Large Online Platforms). Il Dsa è un regolamento, entrato in vigore lo scorso 17 febbraio 2024, che stabilisce nuove norme per i servizi digitali, con l’obiettivo di creare un ambiente online più sicuro, proteggere i diritti fondamentali degli utenti e creare condizioni di parità per le imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue multa X: sanzione di 120 milioni per violazioni Digital Services Act

