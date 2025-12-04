Degrado in città segnalazioni e proteste

Il Comune di Bologna aveva promesso più pulizia sotto ai portici ma nei pressi di Piazza VIII Agosto c’è un angolo che sembra una discarica! Un vero degrado soprattutto davanti a un ufficio pubblico come la Posta. Bivacchi fissi con i pannelli del tram, urina lungo i muri con un odore tremendo, vestiti e oggetti abbandonati in terra. Invece di pensare all’ erba in mezzo alle rotaie del tram è meglio pulire le strade. Paola Rovinetti Risponde Beppe Boni Le proteste e le segnalazioni dei cittadini sul degrado cittadino si stanno moltiplicando di giorno in giorno. Significa che davvero c’è qualcosa che non va. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it