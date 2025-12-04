Degrado in città segnalazioni e proteste

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bologna aveva promesso più pulizia sotto ai portici ma nei pressi di Piazza VIII Agosto c’è un angolo che sembra una discarica! Un vero degrado soprattutto davanti a un ufficio pubblico come la Posta. Bivacchi fissi con i pannelli del tram, urina lungo i muri con un odore tremendo, vestiti e oggetti abbandonati in terra. Invece di pensare all’ erba in mezzo alle rotaie del tram è meglio pulire le strade. Paola Rovinetti Risponde Beppe Boni Le proteste e le segnalazioni dei cittadini sul degrado cittadino si stanno moltiplicando di giorno in giorno. Significa che davvero c’è qualcosa che non va. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Eventi al Palatenda, è protesta: "Degrado e musica alta fino a tardi" - "I residenti nelle vie limitrofe al polo fieristico di Codogno lamentano crescenti disagi legati alle manifestazioni pubbliche ospitate nella nuova tensostruttura". Come scrive ilgiorno.it

Degrado e proteste in centro storico "Ogni giorno problemi con i balordi" - I commercianti arrabbiati dopo l’aggressione in pieno giorno di mercoledì: "Adesso ci sono anche i turisti. Scrive lanazione.it

Nelle case popolari scoppia la protesta «C’è troppo degrado» - A Mortara monta la protesta degli inquilini delle case popolari di via Schinelli, dove la situazione di degrado è diventata insostenibile. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Degrado Citt224 Segnalazioni Proteste