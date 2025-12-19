Per la prima volta la città accoglie una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Da domani piazza Rosselli ospita una nuova attrazione del Natale, attiva fino al 15 gennaio. Il progetto porta la firma di Aicast e Confesercenti. Il Comune ha concesso il patrocinio, sostenendo un’idea che sosterrà il commercio e porterà intrattenimento. La piazza ha . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Qualiano, la città avrà una pista di pattinaggio attiva fino al 15 gennaio in piazza Rosselli

