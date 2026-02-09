Beni confiscati alle mafie Emilia-Romagna ai vertici in Italia | tre casi nel Ferrarese
La Regione Emilia-Romagna si conferma ai vertici in Italia per i beni confiscati alle mafie. Negli ultimi mesi, nel Ferrarese sono stati sequestrati e gestiti tre importanti casi, dimostrando l’impegno delle autorità locali nel recupero e nella riutilizzazione di immobili e aziende che un tempo erano nelle mani della criminalità organizzata.
La Regione Emilia-Romagna si conferma tra le prime in Italia per i beni confiscati alla criminalità organizzata e destinati a un nuovo utilizzo con finalità sociali. Nel 2025, infatti, il numero degli immobili recuperati per finalità sociali è stato 15 con un investimento complessivo della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondimenti su Beni Confiscati Emilia Romagna
Beni confiscati alle mafie, Emilia-Romagna ai vertici in Italia: tre casi nel Riminese
La regione Emilia-Romagna si piazza tra le prime in Italia per i beni confiscati alle mafie.
Parma e il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie: la città ducale è la più virtuosa in Emilia Romagna
Parma si conferma la città più attiva in Emilia Romagna nel riutilizzo dei beni confiscati alle mafie.
Ultime notizie su Beni Confiscati Emilia Romagna
Argomenti discussi: Emilia-Romagna al top per beni confiscati alle mafie e rimessi a disposizione della società/VIDEO; Emilia-Romagna tra le prime per beni confiscati alle mafie: cinque sono nel Reggiano; Beni confiscati alle mafie, Emilia-Romagna ai vertici in Italia: tre casi nel Riminese; Parma e il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie: la città ducale è la più virtuosa in Emilia Romagna.
Beni confiscati alle mafie: il punto su Cesenatico e la RomagnaL'Emilia-Romagna recupera 49 immobili sottratti alla criminalità. Focus sui beni confiscati a Cesenatico, Forlì e Rimini: investiti 7,2 milioni di euro. livingcesenatico.it
Beni confiscati alle mafie, 7 nuovi progetti al Sud: in provincia di Caserta una serra di funghi per il reinserimento lavorativoScopri tutti i dettagli riguardo Beni confiscati alle mafie, 7 nuovi progetti al Sud: in provincia di Caserta una serra di funghi per il reinserimento lavorativo . Solo notizie aggiornate su Caserta W ... casertaweb.com
SOLLEVAMENTO PESI La prima delle quattro competizioni regionali Fipe Emilia-Romagna è stata a Fonte dell'Ovo. C'erano anche 5 tesserati locali. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.