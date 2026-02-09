Beni confiscati alle mafie Emilia-Romagna ai vertici in Italia | tre casi nel Ferrarese

La Regione Emilia-Romagna si conferma ai vertici in Italia per i beni confiscati alle mafie. Negli ultimi mesi, nel Ferrarese sono stati sequestrati e gestiti tre importanti casi, dimostrando l’impegno delle autorità locali nel recupero e nella riutilizzazione di immobili e aziende che un tempo erano nelle mani della criminalità organizzata.

La Regione Emilia-Romagna si conferma tra le prime in Italia per i beni confiscati alla criminalità organizzata e destinati a un nuovo utilizzo con finalità sociali. Nel 2025, infatti, il numero degli immobili recuperati per finalità sociali è stato 15 con un investimento complessivo della.

