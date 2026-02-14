Johannes Klaebo ha vinto tre medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una vittoria che ha sorpreso molti. La sua vittoria deriva dalla forza della tecnica Hoesflot, che ha perfezionato negli anni. Klaebo ha dominato le gare di sprint, skiathlon e 10 km, lasciando gli altri atleti molto indietro. La sua capacità di mantenere alta la velocità ha fatto la differenza in ogni competizione.

Johannes Klaebo ha incominciato con il botto la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando tre medaglie d’oro: la sprint, lo skiathlon e la 10 km sono state vinte dal fuoriclasse norvegese, che ha concesso soltanto le briciole agli avversari. Il 29enne si è issato a quota otto titoli ai Giochi e ha così eguagliato lo storico record di ori nella rassegna a cinque cerche su neve e ghiaccio, affiancando tre suoi connazionali: il biatleta Ole Einar Bjorndalen e i fondisti Bjorn Daehlie e Marit Bjorgen. Dopo aver firmato l’en-plein agli ultimi Mondiali, Johannes Klaebo spera di conquistare sei medaglie d’oro anche sulle nevi della Val di Fiamme e di diventare l’atleta più vincenti di tutti i tempi alle Olimpiadi Invernali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qual è il segreto dietro alle vittorie di Klaebo? L’arma Hoesflot e il record di ori alle Olimpiadi

