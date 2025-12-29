È morto Davide Tizzano vincitore di due ori alle Olimpiadi e presidente della Federcanottaggio

È deceduto Davide Tizzano, ex atleta e attuale presidente della Federcanottaggio, noto per aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi. Classe 1966, Tizzano era malato da tempo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport italiano. La sua carriera e il suo impegno resteranno un esempio di dedizione e passione per la disciplina della canottaggio.

È morto Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio. Il due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi, deceduto all'età di 57 anni, era malato da tempo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. È stato atleta e dirigente eclettico. Oltre al canottaggio, infatti, ha praticato la vela arrivando a disputare anche la Coppa America. Impegnato nella politica sportiva, Tizzano oltre ad essere presidente della Federazione canottaggio, ricopriva il ruolo di presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Davide Tizzano ha iniziato la sua carriera nel canottaggio, distinguendosi sin da giovane.

