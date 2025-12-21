Rolex da record grazie alle guerre per la prima volta sfondato il tetto dei 10 miliardi di franchi | qual è il segreto del successo svizzero

Rolex, simbolo svizzero di eccellenza e precisione, ha raggiunto un risultato senza precedenti, superando per la prima volta i 10 miliardi di franchi. Questo successo si inserisce in un contesto di instabilità geopolitica ed economica, che ha influenzato i mercati globali. Qual è il segreto del successo svizzero?

Mentre l’instabilità geopolitica e le incertezze economiche frenano i mercati globali, il colosso coronato di Ginevra accelera e segna un traguardo storico. Nel 2024, Rolex ha abbattuto per la prima volta il muro dei 10 miliardi di franchi svizzeri di fatturato, registrando un balzo dell’ 11% rispetto all’anno precedente. Con oltre 1,1 milioni di pezzi immessi sul mercato, il re dell’orologeria svizzera dimostra che il desiderio per l’eccellenza non solo resiste alle congiunture sfavorevoli, ma anzi sembra essere alimentata. La psicologia del “bene rifugio”: tra Covid e conflitti. Secondo esperti del settore come Theodor Wachtel, dell’atelier zurighese Rindermarkt, non si tratta affatto di un paradosso né di un caso che la domanda sia esplosa proprio in concomitanza con la pandemia e il conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

