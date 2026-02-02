Primo consiglio regionale Matarrelli presidente Decaro | Lavoro e dedizione per la Puglia Ilva e Xylella priorità

Questa mattina si è aperta ufficialmente la dodicesima legislatura del Consiglio regionale in Puglia. Toni Matarrelli è stato eletto presidente. La seduta è iniziata con l’inno di Mameli e ha visto subito il primo punto: le priorità del nuovo mandato, tra cui Ilva e Xylella. Decaro ha detto che il lavoro e la dedizione saranno fondamentali per affrontare le sfide della regione.

Al via la seduta del primo Consiglio regionale in Puglia: Toni Matarrelli eletto presidente. Sulle note dell'inno di Mameli è iniziata ufficialmente la dodicesima legislatura del Consiglio regionale. A presiedere la seduta, il consigliere regionale più anziano Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra battuto dal nuovo governatore pugliese Antonio Decaro. I due, prima dell'avvio dei lavori, si sono stretti in un abbraccio, a testimonianza di un rapporto di stima reciproca che ha segnato anche la campagna elettorale. Lobuono, nel suo intervento iniziale, ha espresso a nome di tutto il Consiglio «solidarietà agli agenti feriti a Torino».

