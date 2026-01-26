Provinciali c’è l’intesa nel centrodestra | ma saranno 2 liste

Nel centrodestra si raggiunge un accordo: nonostante le tensioni, le alleanze sono state confermate e si prevede la formazione di due liste. Dopo un periodo di incertezze e discussioni, le forze politiche dell’area si sono accordate per presentarsi compatte alle prossime scadenze elettorali, segnando un passo importante verso l’unità del fronte moderato.

Scatta l'intesa. Dopo mesi di tira e molla, il centrodestra serra i ranghi. La riunione andata in scena nella sede provinciale di Fratelli d'Italia segna un punto fermo: alle Provinciali si va insieme. Uniti contro l'attuale governo di Palazzo Mosti. E con lo sguardo già rivolto anche al Comune di Benevento. Al tavolo siedono Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. L'accordo è pieno. La strategia pure. Candidato unitario alla Presidenza della Provincia e due liste per il Consiglio. Nessuna fuga in avanti. Almeno per ora. Ma la quadra, come spesso accade, è più politica che aritmetica.

Le elezioni provinciali di Salerno dell’11 gennaio 2026 promettono di essere più uno scontro interno ai partiti che una semplice sfida tra schieramenti.

Parole di Parisi (Lega) evidenziano l’importanza di un’unità nel centrodestra, sottolineando la possibilità di una lista autonoma qualora non si raggiunga un accordo.

