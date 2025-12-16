Provinciali Salerno il voto senza urne | sei liste quattro a sinistra e centrodestra diviso

Le elezioni provinciali di Salerno dell’11 gennaio 2026 promettono di essere più uno scontro interno ai partiti che una semplice sfida tra schieramenti. Con sei liste in corsa, divise tra sinistra, centro e destra, il voto si svolgerà in modo insolito, senza l’uso delle urne tradizionali. Un appuntamento che si preannuncia come un vero e proprio regolamento di conti politico.

Altro che elezione di routine. Le provinciali dell'11 gennaio 2026 si annunciano come un regolamento di conti interno ai partiti, più che come una competizione tra schieramenti. Entro il 21 dicembre, a Palazzo Sant'Agostino, saranno sei le liste depositate. Poche sulla carta, molte – e spesso contrapposte – nelle dinamiche reali. Il centrosinistra cala quattro liste, segno evidente di una coalizione larga ma tutt'altro che compatta. Il Partito Democratico resta l'asse portante, ma attorno si muovono Avanti–PSI, A Testa Alta e una lista civica riformista che dovrebbe mettere insieme Casa Riformista, Azione e spezzoni vari dell'area progressista.