Provinciali Cosenza il centrodestra chiude il cerchio e sceglie Biagio Faragalli come candidato

Biagio Faragalli si candida alle provinciali di Cosenza perché il centrodestra ha deciso di affidargli la candidatura, puntando sulla sua conoscenza del territorio e sulle competenze maturate negli anni. La scelta arriva dopo una lunga trattativa tra le forze di centrodestra, che hanno deciso di unire le forze intorno all’ex sindaco di Rende. Faragalli promette di portare avanti progetti concreti per migliorare i servizi pubblici e rafforzare l’economia locale. Con questa mossa, il centrodestra cerca di consolidare la propria presenza nel territorio e di sfidare il candidato del centrosinistra, Franz Caruso.

Provinciali di Cosenza: Biagio Faragalli sfida Franz Caruso, il centrodestra punta sull'esperienza amministrativa. La provincia di Cosenza si prepara a una competizione elettorale intensa. Il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, per le elezioni provinciali dell'8 marzo. La scelta, maturata dopo un acceso dibattito interno, vedrà Faragalli confrontarsi con Franz Caruso, già sindaco di Cosenza e sostenuto dal centrosinistra. La presentazione delle liste è prevista per lunedì 16 febbraio, dando il via alla fase cruciale della campagna elettorale.