Corriere dello Sport | Conte chiude il cerchio

Dopo quarantatré giorni che hanno mutato umori, certezze e prospettive, il percorso di Antonio Conte si conclude con la conquista della Supercoppa contro il Bologna. Un risultato che suggella un periodo di intense emozioni e cambiamenti, segnando un punto importante nel suo cammino professionale e nella storia recente del club. Corriere dello Sport riporta: “Conte, chiude il cerchio”.

Supercoppa con il Bologna dopo quarantatré giorni che hanno ribaltato umori, certezze e prospettive. Una parabola netta, raccontata da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, che fotografa un Napoli caduto, scosso e poi rialzatosi con orgoglio. Domani alle 20 italiane, all'Al-Awwal Park illuminato di blu nel cuore della capitale saudita, gli azzurri si giocano molto più di un trofeo: si giocano il senso di un percorso. Lo scrive Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, inviato a Riyadh. Il 9 novembre sembrava la fine di tutto. La sconfitta in campionato contro il Bologna di Italiano, la durissima analisi di Conte, la settimana di riflessione a Torino: scenari cupi, gruppo svuotato, sogni ridimensionati.

