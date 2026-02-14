Prorogata l' allerta meteo | ancora maltempo su Napoli e sulla Campania

La Protezione Civile ha deciso di prolungare l’allerta meteo a Napoli e in tutta la Campania a causa della forte perturbazione ancora presente sulla regione. La pioggia intensa e i venti forti continueranno a colpire le strade e le zone collinari fino a domani alle 18. Le autorità raccomandano attenzione, soprattutto nelle zone soggette a frane e allagamenti. Molti cittadini hanno segnalato problemi a causa delle strade allagate e dei rami caduti.

La perturbazione meteo che insiste sulla Campania proseguirà fino alle 18 di domani, domenica 15 febbraio. La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo ma abbassando il livello da Arancione a Giallo sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Permane un livello di allerta meteo Gialla sulle zone 2 ( Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento). "Sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata intensità.

