2anews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’allerta meteo in Campania di ulteriori 24 ore. E’ ancora maltempo in Campania. La perturbazione meteo proseguirà anche nella giornata di domani, ma l’impatto delle precipitazioni sarà meno intenso rispetto a oggi. La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - E’ ancora maltempo, prorogata l’allerta meteo in Campania

