E’ ancora maltempo prorogata l’allerta meteo in Campania

La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo in Campania di ulteriori 24 ore. E' ancora maltempo in Campania. La perturbazione meteo proseguirà anche nella giornata di domani, ma l'impatto delle precipitazioni sarà meno intenso rispetto a oggi.

