Maltempo su Napoli e Campania prorogata l' allerta meteo fino a Natale
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello “giallo” per temporali per l'intera giornata del 24 dicembre e fino alle 6 di giovedì 25 dicembre, emanando inoltre un'allerta meteo per venti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
