L'incontro tra Albacete e Real Madrid, valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re, rappresenta un'occasione per analizzare le probabili formazioni e il pronostico della partita. In questa fase, le squadre affrontano il match con diverse strategie e motivazioni. Di seguito, una panoramica sulle previsioni e sulle possibili scelte dei tecnici, con un focus sul debutto di Arbeloa.

Albacete-Real Madrid è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico Il terremoto c’è stato. Ve lo avevamo anche anticipato in queste colonne: per chi non lo sapesse, pochi, il Real Madrid dopo la sconfitta contro il Barcellona nella finale di Supercoppa ha esonerato Xabi Alonso e ha preso Arbeloa. Una scelta dettata dai risultati non certo del tutto positivi arrivati negli ultimi mesi eppure, lo spagnolo, era partito bene. Ma si sa, o hai le spalle davvero larghe oppure al Real rischi sempre, ogni giorno. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Albacete-Real Madrid: debutto soft per Arbeloa

