Pronostico Real Madrid-Levante | Arbeloa già criticato

Il match tra Real Madrid e Levante, valido per la ventesima giornata della Liga, si disputerà sabato. In questa occasione, si analizzano formazioni, pronostico e modalità di visione. Recentemente, l’attenzione si è concentrata anche sulle dinamiche interne al club, come le critiche rivolte ad Arbeloa, nuovo allenatore dei Blancos, dopo le prime uscite e alcuni risultati deludenti.

Real Madrid-Levante è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico C'è un'immagina vista sui social che rende l'idea di come cambi da un giorno all'altro essere alla guida del Real Madrid: Arbeloa, il nuovo allenatore dei Blancos che ha preso il posto di Xabi Alonso, prima è sorridente, nel giorno dell'annuncio, poi quando perde contro l'Albacete in Coppa sembra aver perso diversi anni di vita. Le critiche non sono mancate, ma un debutto così complicato nessuno se l'aspettava.

